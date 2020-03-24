‏رؤية هلال ‫شعبان في تمير وتعذّره بحوطة سدير.. والرائي الخضيري يوضح لـ"عاجل"

‏قالت مصادر "عاجل" اليوم الثلاثاء، إنه قد تعذّرت رؤية هلال شهر ‫شعبان‬ في المرصد الفلكي بحوطة سدير؛ بسبب الغيوم الكثيفة، بينما تمت رؤية الهلال في "تمير"، فيما ينتظر الجميع قرار المحكمة العليا.

وقال الرائي عبدالله الخضيري لـ"عاجل" إن لجنة الرصد في حوطة سدير كذلك لجنة الرصد الفلكي بجامعة المجمعة وحوطة سدير لم تتمكنا من رؤية الهلال بسبب الغيوم الكثيفة، مما يعني انتظار قرار المحكمة العليا كما هو معمول ومتبع في مثل ذلك.

وأضاف الخضيري لـ"عاجل": كما نرى أن الهلال مكثه قليل جدًّا بعد الشمس تقريبًا ٦ دقايق، ويبعد عنه بالاستطاله تقريبًا ٥ درجات، وفي ظل هذه الظروف والمعطيات وتراكم هذه الغيوم لم نتمكن من رؤية هلال شعبان والحمد لله على كل حال.