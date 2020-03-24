صحة الجوف تفنّد "مزاعم كورونا" حول مستشفى سكاكا

فنّدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد –19»، في أحد مستشفيات مركز سكاكا.
وقال «صحة الجوف»، عبر «تويتر»: إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الأمير متعب بمحافظة سكاكا، وإن المعلومات المتداولة حول ذلك شائعة، لا أساس لها من الصحة.
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة في المملكة؛ بسب فيروس كورنا المستجد، وهي لأفغاني الجنسية عمره 51 عامًا، وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي اليومي، تسجيل 205 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمال عدد الإصابات إلى 767 حالة، وجددت التأكيد على ضرورة تجنب التجمعات للوقاية من الفيروس.
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