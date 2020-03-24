شرطة الرياض تطيح بمخالفين لقرار منع التجوال

أطاحت شرطة الرياض بعدد من الأشخاص بينهم زائر يحمل جنسية دولة عربية، لظهورهم في مقطع فيديو أثناء سريان منع التجول. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تجول أشخاص أثناء فترة المنع، والاستهزاء بدور رجال الأمن، وتصوير الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة بالرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (مواطنون وزائر من جنسية عربية)، جميعهم بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم . اقرأ ايضأ : الإمارات تعلن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا

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