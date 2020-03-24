571 حالة مرضية لعمال المطاعم والمغاسل وصالونات الحلاقة

المرتبة الثالثة
أظهرت الإحصائية تقدم منطقتي عسير والباحة على منطقة الرياض في إجمالي الحالات المرضية لعُمال المطاعم والبوفيهات والمخابز والمغاسل وصالونات الحلاقة، إذ بلغت الحالات في عسير 71 حالة وضعتها في المرتبة الثالثة على مستوى مناطق المملكة، تلتها الباحة بـ55 حالة، فيما تصدرت المنطقة الشرقية مناطق المملكة بـ226 حالة، وجاءت ثانياً منطقة مكة المكرمة بـ137 حالة، فيما لم تسجل منطقة الحدود الشمالية أي حالة مرضية.
نشاطات التفتيش
بحسب الإحصائية، بلغت نشاطات التفتيش الصحي خلال العام الماضي نحو 867495 زيارة تفتيشية في جميع مناطق المملكة، نتج عنها تسجيل 281612 مخالفة صحية ما يعادل 32.4 % من إجمالي المحلات التي تمت زيارتها، فيما بلغ عدد محلات الصحة العامة التي مُنحت تراخيص 142627 ترخيصا.
نشاطات التفتيش الصحي خلال العام الماضي
867495 زيارة تفتيشية
142627 ترخيص محل
281612 مخالفة
410702 عامل مُحالٍ للكشف الطبي لاستخراج شهادة صحية
571
حالة مرضية
الحالات المرضية بمناطق المملكة
226 المنطقة الشرقية
>
137 مكة المكرمة
>
71 عسير
>
55 الباحة
>
35 الرياض
>
16 القصيم
>
15 نجران
>
6 جازان
>
4 حائل
>
3 الجوف
>
2 المدينة المنورة
>
1 تبوك
>
0 الحدود الشمالية
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