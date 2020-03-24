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138 ألف فرد وآلية للنظافة

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تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية خدماتها بالإمكانيات البشرية والآلية والفنية في إطار دورها المحوري لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، حيث نفذت الفرق الميدانية لأمانات وبلديات مناطق ومحافظات المملكة (121.978) جولة رقابة وإصحاح بيئي، شملت (52.282) جولة رقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية، و(69.696) جولة للإصحاح البيئي في الشوارع الرئيسة والفرعية داخل النطاق العمراني في مدن وقرى المملكة.

وشهدت استعدادات وتجهيزات منظومة القطاع البلدي للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، تهيئة وتوفير (36.942) آلية ومُعدّة ثقيلة وخفيفة للنظافة العامة والإصحاح البيئي، تضمّنت (15.003) آلياتٍ للنظافة العامة، و(21.939) آلية ومعدة للإصحاح البيئي، كما تم تعقيم (44.642) موقعاً ومرفقاً عاماً، شمل الشوارع والساحات والحدائق والأماكن العامة، وتضمّنت الاستعدادات والتجهيزات توفير (10.1783) عاملاً ومراقباً لتنفيذ عمليات النظافة العامة والإصحاح البيئي، منهم (86.467) عامل نظافة عامة، و(15.316) مشرف رقابة وإصحاح بيئي.


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