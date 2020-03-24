138 ألف فرد وآلية للنظافة

وشهدت استعدادات وتجهيزات منظومة القطاع البلدي للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، تهيئة وتوفير (36.942) آلية ومُعدّة ثقيلة وخفيفة للنظافة العامة والإصحاح البيئي، تضمّنت (15.003) آلياتٍ للنظافة العامة، و(21.939) آلية ومعدة للإصحاح البيئي، كما تم تعقيم (44.642) موقعاً ومرفقاً عاماً، شمل الشوارع والساحات والحدائق والأماكن العامة، وتضمّنت الاستعدادات والتجهيزات توفير (10.1783) عاملاً ومراقباً لتنفيذ عمليات النظافة العامة والإصحاح البيئي، منهم (86.467) عامل نظافة عامة، و(15.316) مشرف رقابة وإصحاح بيئي.
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