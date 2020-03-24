96 ساعة حد أقصى لمغادرة سائقي شاحنات الترانزيت

أقرت اللجنة المشكلة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عدداً من الإجراءات الاحترازية الجديدة بخصوص شاحنات الترانزيت التي تمر عبر الأراضي السعودية من أبرزها: تقليص مرور شاحنات الترانزيت عبر المنافذ البرية للمملكة، وقصر السماح فقط بعبور الشاحنات التي تنقل السلع الأساسية، وإعطاء سائقي شاحنات الترانزيت مهلة 96 ساعة لمغادرة المملكة بعد الدخول والاعتماد على أنظمة التتبع وتطبيق الغرامات المالية على المخالفين.

وبحسب برقية حديثة من وزير الصحة ورئيس اللجنة المشكلة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة - اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منها - يأتي القرار استكمالاً للجهود المبذولة حيال الحد من المخاطر المحتملة لطرق انتقال عدوى الإصابة بفيروس كورونا الجديد، حيث خلصت اللجنة إلى أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية لدخول قائدي شاحنات نقل البضائع عبر كافة المنافذ البرية للمملكة.

العبور من خلال المملكة

تقوم وزارة الخارجية بتبليغ دول الجوار التي تستخدم الأراضي السعودية لعبور شاحنات الترانزيت بأنه نظراً للإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد فإن الهيئة العامة للجمارك ستقوم بتقليص مرور شاحنات الترانزيت عبر المنافذ البرية للمملكة، وسيقتصر السماح فقط بعبور الشاحنات التي تنقل السلع الأساسية (الغذائية والدوائية وشحنات الإغاثة)، وكذلك تبلغ وزارة الخارجية دول الجوار باعتماد نقل السلع الأخرى عن طريق الشحن الجوي والبحري وذلك لفترة مؤقتة.

كما يجب أن يتم فحص سائقي الشاحنات قبل دخولهم للمنفذ وإعادة من تظهر عليه أعراض فيروس كورونا الجديد وعند خروجهم من المنفذ، وكذلك إلزام سائقي شاحنات الترانزيت باستخراج التأشيرات عن طريق سفارات المملكة أو قنصلياتها في تلك الدول التي قدموا منها وعدم استخراجها عن طريق المنفذ، فضلاً عن إعطاء سائقي شاحنات الترانزيت مهلة 96 ساعة لمغادرة المملكة بعد الدخول والاعتماد على أنظمة التتبع وتطبيق الغرامات المالية على المخالفين مع استمرار الجمارك باستكمال إجراءاتها المتبعة حيال تعطل الشاحنات.

دخول البضائع

فيما يخص هذه الجزئية تقوم وزارتا التجارة والنقل والهيئة العامة للجمارك بحث التجار على استخدام النقل الجوي والبحري لضمان سرعة فسح منتجاتهم وعدم تعرضها للتأخير نظراً للظروف الحالية، مع إعطاء مهلة لتطبيق إغلاق النقل عبر المنافذ البرية، وكذلك إلزام سائقي الشاحنات باستخراج التأشيرات عن طريق سفارات المملكة أو قنصلياتها في تلك الدول التي قدموا منها وعدم استخراجها عن طريق المنفذ، وأيضا يستمر السماح بإدخال الشاحنات التي تحمل السلع الأساسية (الغذائية والدوائية وشحنات الإغاثة) بشكل مباشر، وتقوم هيئة الغذاء والدواء بتحديد هذه السلع على أن تقوم وزارة الصحة بجميع الإجراءات الاحترازية، ويجب أن يتم فحص سائقي الشاحنات قبل دخولهم للمنفذ وإعادة من تظهر عليه أعراض فيروس كورونا الجديد وكذلك عند خروجهم من المنفذ.

المنافذ مع الأردن

بالنسبة لدخول الشاحنات عبر المنافذ البرية من الأردن إلى المملكة، فيقتصر الدخول على السائقين السعوديين والأردنيين، ومن لديه إقامة ورخصة عمومية نظامية سارية المفعول في المملكة العربية السعودية فقط، وكذلك السماح بدخول جميع شاحنات النقل إلى المملكة من خلال الموانئ بدون السائقين على أن يتم تعقيم جميع الشاحنات من قبل الهيئة العامة للموانئ بإشراف وزارة الصحة، علما بأنه تتوفر القدرة الاستيعابية والطاقة التشغيلية في موانئ المملكة لاستيعاب جميع البضائع الواردة للمملكة في حال تحويلها من البرية إلى البحرية.

Advertisements

إجراءات العبور من خلال المملكة (الترانزيت)

- تقليص مرور شاحنات الترانزيت عبر المنافذ البرية

- يقتصر السماح على نقل السلع الغذائية والدوائية وشحنات الإغاثة

- تبلغ دول الجوار باعتماد نقل السلع الأخرى جوا أو بحرا

- فحص السائقين قبل الدخول وعند الخروج وإعادة من تظهر عليه أي أعراض

- استخراج التأشيرات عن طريق السفارات السعودية في تلك الدول

- إعطاء السائقين مهلة 96 ساعة لمغادرة المملكة بعد الدخول

- الاعتماد على أنظمة التتبع وتطبيق الغرامات على المخالفين