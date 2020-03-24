الإطاحة بمواطن ومرافقه بالقريات ادعى أنه مستثنى من حظر التجول

أطاحت شرطة محافظة القريات بمواطن ومرافقه؛ ادعى عبر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه مستثنى من حظر التجول، ولا يمكن منعه، واتضح لاحقًا أنه يعمل في إحدى الإدارات الحكومية. وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس أنه خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي تم رصد مقطع فيديو لشخص يذكر أنه مستثنى من حظر التجول بسبب عمله ولا يمكن منعه. عليه ومن خلال التحريات من قبل شرطة محافظة القريات تم التعرف على الشخص وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر، كذلك مرافقه مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطه ومرافقه واتضح أنهما يعملان في إحدى الإدارات الحكومية جرى إكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



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