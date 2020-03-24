252 مليارا خسائر شركات الطيران العالمية

وهذه التقديرات أسوأ بكثير من التقديرات الصادرة عن الاتحاد في وقت سابق من شهر مارس الجاري، والتي توقع فيها الاتحاد تراجع الإيرادات بـ113 مليار دولار.
وقال برايان بيرس كبير خبراء الاقتصاد لدى «إياتا» إنه من المتوقع أن يتحسن الوضع مجددا في 2021، لكنه لفت إلى أن الركود المتوقع بعد انتهاء الوباء سيلقي بظلاله على هذا التعافي.
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