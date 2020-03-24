252 مليارا خسائر شركات الطيران العالمية

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أمس أنه يتوقع أن تتراجع إيرادات شركات الطيران حول العالم بـ252 مليار دولار هذا العام، وذلك من جراء تفشي فيروس كورونا.

وهذه التقديرات أسوأ بكثير من التقديرات الصادرة عن الاتحاد في وقت سابق من شهر مارس الجاري، والتي توقع فيها الاتحاد تراجع الإيرادات بـ113 مليار دولار.

وقال برايان بيرس كبير خبراء الاقتصاد لدى «إياتا» إنه من المتوقع أن يتحسن الوضع مجددا في 2021، لكنه لفت إلى أن الركود المتوقع بعد انتهاء الوباء سيلقي بظلاله على هذا التعافي.