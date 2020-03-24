ترحيب كوري بمبادرة المملكة لعقد قمة طارئة لقادة G20

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا، من رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن. وتم خلال الاتصال التأكيد على متانة العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتمنيات الصادقة للمملكة وكوريا الجنوبية للنجاح في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد. ورحب رئيس كوريا الجنوبية بمبادرة المملكة بدعوتها لعقد قمة طارئة لقادة مجموعة العشرين، لبحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وآثاره الإنسانية والاقتصادية.



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