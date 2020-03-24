إزالة 95 حاجزا بشوارع مكة

أزالت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة، عدداً من الصبات العشوائية والحواجز الخرسانية في نطاق البلدية، ضمن مبادرة الأمانة (مكة بلا حواجز خرسانية) لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

يذكر بأن مبادرة (مكة بلا حواجز خرسانية) تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية بشوارع وطرقات مكة المكرمة، واستبدال الحواجز الخرسانية الإنشائية التي تم وضعها بصفة مؤقتة، إلى أرصفة ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة لتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار المركبات.