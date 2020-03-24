السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة يرأس الجلسة الخامسة لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي



الباحة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

رأس معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الخامسة للعام الجامعي 1440-1441هـ، بحضور أمين مجلس شوؤن الجامعات المكلف الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وعمداء العمادات المساندة، وذلك من خلال الاتصال عن بعد.

وفي بداية الاجتماع رحب معالي مدير الجامعة بالحضور الكريم، ثم بدأ المجلس بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين المجلس الدكتور غانم الغامدي أنّ المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات الأكاديميّة والإداريّة المختلفة، وأصدر حيالها بعض القرارات, ومنها ترقية أربعة من أعضاء هيئة التدريس على رتبة أستاذ مشارك وتعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس على رتبة أستاذ مساعد ، بالإضافة إلى تعيين عدد من المعيدين على رتبة محاضر، كما وافق المجلس على استحداث عدد من برامج الدراسات العليا والدبلوم بالجامعة.

// انتهى //

22:20ت م

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