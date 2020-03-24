السعودية اليوم / المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 44183 حالة إصابة‭ ‬بكورونا و 544 وفاة



واشنطن 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020م واس

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في آخر إحصائية لها 44183 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 544.

وتمثل هذه الإحصائية إجمالي الحالات المسجلة لديها المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 23 مارس آذار مقارنة مع الرقم الذي أعلنته في اليوم السابق.

وشملت الحالات المسجلة جميع الولايات الأمريكية الخمسين ومقاطعة كولومبيا.

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22:14ت م

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