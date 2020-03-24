السعودية اليوم / سفارة المملكة تهيب بالمواطنين المتواجدين في فرنسا بأهمية مراعاة اللوائح عند الخروج



باريس29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أهابت سفارة المملكة لدى فرنسا بالمواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية بالالتزام بالبقاء في المنازل وتطبيق شروط ولوائح قانون الطوارئ الصحي الفرنسي عند الخروج حرصاً على سلامتهم.

وحثت المواطنين على ضرورة الحد من الخروج لممارسة

ودعت المواطنين للرد على استفساراتهم أو في الحالات الطارئة إلى التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة على الأرقام التالية :

( 0033673656324 - 0033626238195 ) .

// انتهى //

22:13ت م

0206



باريس29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأهابت سفارة المملكة لدى فرنسا بالمواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية بالالتزام بالبقاء في المنازل وتطبيق شروط ولوائح قانون الطوارئ الصحي الفرنسي عند الخروج حرصاً على سلامتهم.وحثت المواطنين على ضرورة الحد من الخروج لممارسة الرياضة واقتصارها على مرة واحدة في اليوم، لمدة ساعة كاملة، وأن لا تتجاوز مسافة كيلو واحد من مقر السكن، كذلك الحد من الزيارات الطبية واقتصارها على الحالات الطارئة، مشيرةً إلى أنها رُفعت قيمة الغرامة المالية لتصل إلى 135 يورو، ويمكن زيادتها إلى 375 يورو وحتى 1500 يورو في حالة تكرر المخالفة.ودعت المواطنين للرد على استفساراتهم أو في الحالات الطارئة إلى التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة على الأرقام التالية :( 0033673656324 - 0033626238195 ) .// انتهى //22:13ت م0206

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.