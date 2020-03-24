السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالباحة يفعل خطة شاملة بتجهيز 17 فرقة إسعافية



الباحة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

كثف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة أمس جهوده لتقديم الخدمات الإسعافية مع البدء في تطبيق منع التجول لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، من خلال خطة شاملة تضمنت تجهيز 17 فرقة إسعافية بجميع محافظات المنطقة بإلاضافة للقيادة الميدانية والعمليات.

وقام مدير عام الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي بعدد من الجولات التفقدية للتموين الطبي وبعض المراكز الإسعافية والعمليات بهدف التأكد من قيام قيادة ومديري المراكز الإسعافية بالمنطقة للتأكد من جاهزية وتعقيم السيارات والمعدات الإسعافية، حيث تبرز جهود الهيئة منذُ تلقي البلاغات في غرفة العمليات والتعامل معها بكل احترافيه للحالات، وخاصةً إذا كانت من حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس من قبل الفرقة الإسعافية عن طريق المسعف الإلكتروني بجميع بيانات الحالة من حيث الأعراض والتاريخ المرضي, وبعد وصول الفريق للموقع يتعامل مع الحالة إسعافياً، متخذاً جميع وسائل السلامة الشخصية للفريق وللحالة لضمان سلامة الجميع، ومن ثم نقل الحالة والتنسيق مع عمليات الشؤون الصحية و تزويدهم بمعلومات الحالة , وفي المرحلة الأخيرة تُعقم سيارة الإسعاف بجميع ما تحتويه من معدات بأحدث أجهزة التعقيم .

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن الهيئة مستعدة على مدار الساعة لتقديم خدماتها الإسعافية في أي مكان وزمان، داعياً مقدمي البلاغات على الحرص من تقديم جميع المعلومات عن الحالة بكل شفافية لغرفة العمليات لتقديم المساعدة المناسبة .

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22:11ت م

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