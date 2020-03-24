السعودية اليوم / الرئيس الفلسطيني يبعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول أزمة "كورونا" وعلاج تداعياتها



رام الله 29 رجب 1441هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أرسل رئيس دولة فلسطين محمود عباس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اقترح فيها تطوير آلية دولية منسقة من خبراء في مختلف الحقول لبحث أزمة فيروس "كوفيد 19" (كورونا) وتداعياتها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس قال في الرسالة إن التداعيات الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وحتى السياسية للأزمة ستكون كبيرة جداً، وقد تنتج أزمة أخرى، تلي أو ترافق الأزمة الصحية، ليست أقل صعوبة وخطورة مما يواجهه العالم الآن.

وتابع أن البدء بجهد دولي على نحو مؤسسي، وتشكيل لجنة تدرس آلية توزيع عبء المواجهة بأبعادها الصحية والاقتصادية، أمر مهم جداً لمستقبل الإنسانية والبشرية، ولتجنيب المجتمعات الأخطار والتداعيات المستقبلية لهذه اللحظة غير المسبوقة.

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22:07ت م

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