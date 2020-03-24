

جيزان 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بمنع التجول الذي بدأ تنفيذه أمس، عند الساعة السابعة مساءً.

وأكد سموه أن أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يتمثل في حرصه واهتمامه البالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مشيداً سموه بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة - أعزها الله - للحد من انتشار هذا الفيروس.

ونوه سمو أمير جازان بالتزام المواطنين والمقيمين في المنطقة وتجاوبهم مع أمر منع التجول لتحقيق سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا ، مثمناً سموه مختلف الجهود التي تنفذها وتبذلها الجهات الأمنية في محافظات ومراكز المنطقة وما اتخذته من خطط ميدانية لتطبيق أمر منع التجوال.

ودعا سموه جميع المواطنين والمقيمين في المنطقة إلى التقيد بالتعليمات والتوجيهات حيال منع التجول والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بما يضمن الحد من انتشار فيروس كورونا ، سائلًا الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه .

//انتهى//

22:01ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يتابع تنفيذ خطة منع التجول في المنطقة ويشيد بتجاوب المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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