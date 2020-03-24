السعودية اليوم / المغرب تعلن عن تسجيل وفاة جديدة وإصابات أخرى مؤكدة بفيروس كورونا



الرباط 29 رجب 1441 هـ موافق 24 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لشخص مسن يبلغ من العمر 76 سنة كان قد قدم من هولندا، ليصل بذلك عدد الوفيات بالفيروس في المملكة المغربية إلى 5.

وأوضحت الوزارة أنه سُجل 27 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة في المملكة المغربية إلى 170حالة إصابة مؤكدة.

وأشارت الوزارة بأن الدار البيضاء تتصدر قائمة المصابين بـ 41 حالة، تليها الرباط بـ 23 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 5.

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22:01ت م

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