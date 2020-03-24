السعودية اليوم / الكوت ديفوار تعلن حالة الطوارئ



أبيدجان 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أعلنت كوت ديفوار حالة الطوارئ في عموم البلاد ، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد إثر تسجيل 25 إصابة مؤكدة بالفيروس في البلد.

وقال الرئيس الإيفواري الحسن واتارا في خطاب موجه إلى الشعب: "إن حالة الطوارئ ستتضمن منع التجول من التاسعة مساءً كل يوم وحتى السادسة صباحًا في عموم البلاد".

كما أصدر الرئيس الإيفواري قرارًا بمنع دخول أي مواطن غير إيفواري إلى البلاد، وإقفال المدارس وقاعات السينما والمطاعم، وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية لمدة شهر كامل.

ودعا واتارا إلى التوحد من أجل إنقاذ الجميع، مطالبًا بضرورة احترام القانون في إطار مواجهة الوباء ، ومعلنًا عن رصد مبلغ 180 مليون دولار لمواجهة الفيروس. وطلب من القوات المسلحة تنفيذ الإجراءات الجديدة فورًا وتطبيق القانون.

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21:42ت م

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