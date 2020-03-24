

عمّان 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 153 إصابة.

وتوزعت الحالات بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، على النحو التالي، 12 حالة حضروا حفل زفاف في محافظة اربد شمالي الأردن، و 3 قدموا من بريطانيا، و9 مخالطين لمصابين، وحالة لشخص اسباني الجنسية، وحالة لشخص امريكي الجنسية.

وقال الوزير الأردني إن الزيادة في عدد الحالات لا تزال ضمن المعدل وغير خطيرة ، داعيا الأردنيين في نفس الوقت إلى الحذر والالتزام بتعليمات الحجر المنزلي للتغلب على الفيروس.

// انتهى//

21:32ت م

0186





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 153 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.