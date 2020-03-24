السعودية | سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كوريا الجنوبية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:54 مساءً, 24 مارس 2020 م المناطق _ الرياض تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، اليوم، من فخامة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

وتم خلال الاتصال التأكيد على متانة العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتمنيات الصادقة للمملكة وكوريا الجنوبية للنجاح في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

ورحب فخامته بمبادرة المملكة بدعوتها لعقد قمة طارئة لقادة مجموعة العشرين لبحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وآثاره الإنسانية والاقتصادية.

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