شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ورئيس كوريا الجنوبية يبحثان جهود مكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

• «مون جاي إن» يرحب بمبادرة المملكة بدعوتها لعقد قمة طارئة لـ«العشرين»

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، اليوم، من رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

وتم خلال الاتصال التأكيد على متانة العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتمنيات الصادقة للمملكة وكوريا الجنوبية للنجاح في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

ورحب رئيس كوريا الجنوبية بمبادرة المملكة بدعوتها لعقد قمة طارئة لقادة مجموعة العشرين لبحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وآثاره الإنسانية والاقتصادية.