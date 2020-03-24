شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على «المتجولين أثناء فترة المنع» والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على أشخاص ظهروا في مقطع متداول وهم يتجولون أثناء فترة المنع. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تجول أشخاص أثناء فترة المنع، والاستهزاء بدور رجال الأمن، وتصوير الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة بالرياض، أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (مواطنون وزائر من جنسية عربية) جميعهم بالعقد الثالث من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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