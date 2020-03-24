مصر تعلن 5 قرارات لمواجهة "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، فرض حظر التجوال في البلاد بدءا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، ويدخل القرار حيز التنفيذ بداية من غد الأربعاء ولمدة أسبوعين.
مصر تفرض حظر التجوال 11 ساعة يوميا لمدة أسبوعين
مصر تترقب حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا
وحذر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، من أنه سيتم تطبيق عقوبات قانون الطوارئ على من يخالف قرارات حكومته التي أعلنها.
وتشمل حزمة التدابير المصرية إيقاف جميع وسائل النقل العام والخاص من السابعة مساء إلى السادسة صباحا لمدة أسبوعين.
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