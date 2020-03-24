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فيديو.. أمانة جازان والتجارة تداهم أحد المستودعات المخالفة
تم مصادرة ما ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
داهمت أمانة منطقة جازان، ممثلة بوكالة الخدمات، وبمشاركة فرع وزارة التجارة بالمنطقة أحد المستودعات المخالفة للأنظمة.
وجاء ذلك بتوجيه أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي ختام جولتهم الرقابية تم توجيه المخالفات للشركة وفقًا لـ لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وتم مصادرة ما ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، كما تم إلزام الشركة بتطبيق الاشتراطات الصحية لمساكن العمال.
وأكد أمين جازان أن هذه الجولات تأتي بمتابعة وحرض وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل وتوجيهاته للأمانات والبلديات بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة.
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