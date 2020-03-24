إيداع المعاشات والضمان غدًا وراتب مارس الخميس

2020-03-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

تودع المؤسسة العامة للتقاعد يوم غد الأربعاء، معاشات وبدل غلاء المعيشة لشهر مارس في حسابات المتقاعدين، كما ستستقبل حسابات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين رواتب شهر مارس بعد غد الخميس بدلًا من يوم الجمعة الذي يوافق يوم إجازة رسمية.

صرف المعاشات والضمان:

ومن المقرر أن يتم إيداع المعاشات التقاعدية عبر نظام تحويل صرف سريع؛ وذلك لتسهيل إجراءات صرف المعاشات ليتم صرف المبالغ عن طريق جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

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كما تودع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم غد المعاشات الضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر شعبان، حيث يتم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات؛ لتحسين ظروفهم المعيشية، وتشتمل على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنة بدل غلاء المعيشة، ويأتي ذلك إنفاذًا للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء المعيشة إلى المخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

راتب مارس:

وفي العادة تستقبل حسابات موظفي الدولة الرواتب يوم 27 من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية، ليتم إيداعه يوم الخميس الموافق 26؛ لأن الجمعة إجازة رسمية.

وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19



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