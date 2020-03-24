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اختفاء شحنة تحوي 6 ملايين قناع حماية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ رلين اختفت شحنة تحوي 6 ملايين قناع للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد كانت في طريقها إلى ألمانيا. وذكرت مجلة «دير شبيجل» الألمانية أمس أن الأقنعة المصنفة درجة حمايتها بـ»FFP2» اختفت في أحد المطارات بكينيا. وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية إنه يجري التحقيق في الواقعة، مشيرة إلى أن الأمر يدور حول جزء من إجمالي شحنة أبرمت عقدها الإدارة العامة للجمارك.



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