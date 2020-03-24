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تراجع الجرائم الجنائية في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ برلين

تراجع عدد الجرائم الجنائية المسجلة لدى الشرطة في ألمانيا العام الماضي مجددا.

وأظهرت الإحصائية الجنائية لعام 2019 الصادرة من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية أمس أن عدد الجرائم الجنائية المسجلة بلغ العام الماضي نحو 27ر5 ملايين جريمة، بتراجع 3ر2% مقارنة بعام 2018 ولم تتضمن الإحصائية انتهاك قانون الأجانب.

وفي المقابل، أظهرت الإحصائية ارتفاعا في عدد الجرائم المتعلقة بمقاومة أو الاعتداء على أفراد من سلطات إنفاذ القانون بلغت نسبته 8%.