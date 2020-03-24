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رياضيون أمريكيون: أولمبياد طوكيو لن تكون عادلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ واشنطن

أيد أغلبية الرياضيين الأمريكيين في الألعاب الأولمبية والبارالمبية قرار تأجيل دورة ألعاب طوكيو 2020 بسبب وباء كورونا، وفقا لدراسة استقصائية أجرتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية.

ومن بين 1780 رياضيا شاركوا في الدراسة، قال 68% إنهم يعتقدون أن دورة الألعاب لن تكون عادلة إذا أقيمت في يوليو 2020، مشيرين إلى اضطرابات كبيرة في عمليات التدريب.

وقال 65% إن تدريباتهم تأثرت، بينما قال 25% إنهم لا يستطيعون التدرب على الإطلاق بسبب إغلاق صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة.