شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ واشنطن
أيد أغلبية الرياضيين الأمريكيين في الألعاب الأولمبية والبارالمبية قرار تأجيل دورة ألعاب طوكيو 2020 بسبب وباء كورونا، وفقا لدراسة استقصائية أجرتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية.
ومن بين 1780 رياضيا شاركوا في الدراسة، قال 68% إنهم يعتقدون أن دورة الألعاب لن تكون عادلة إذا أقيمت في يوليو 2020، مشيرين إلى اضطرابات كبيرة في عمليات التدريب.
وقال 65% إن تدريباتهم تأثرت، بينما قال 25% إنهم لا يستطيعون التدرب على الإطلاق بسبب إغلاق صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضيون أمريكيون: أولمبياد طوكيو لن تكون عادلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.