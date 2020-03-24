سيميوني أعلى المدربين دخلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ مدريد
تصدر المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني قائمة أعلى المدربين دخلا.
ووفقا لتقرير مجلة فرانس فوتبول في عددها الصادر أمس، فإن سيميوني تفوق على مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، ومدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا في قائمة أعلى المدربين حصولا على المال.
وأشارت فرانس فوتبول إلى أن سيميوني سيتقاضى 40 مليون يورو خلال الموسم الحالي مقابل 30 مليون يورو لكونتي و27 مليونا و500 ألف يورو لجوارديولا.
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