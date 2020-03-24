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اختبار وزير الدفاع الروسي بعد عودته من سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - موسكو

ذكرت وسائل إعلام روسية أمس، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد لدى عودته إلى روسيا بعد زيارته لسوريا.

وذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن وزير الدفاع الروسي خضع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد بعد زيارته إلى سوريا، وكانت النتيجة سلبية، وذلك بحسب قناة «زفيزدا» الروسية.