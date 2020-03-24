شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أنقرة
أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس تحييد ثلاثة أشخاص في إطار العمليات الأمنية المتواصلة ضد منظمة حزب العمال الكردستاني بولاية بتليس جنوب شرق البلاد، بداعي أنهم من العناصر الإرهابية، وقالت وكالة «الأناضول» إن العملية جاءت من خلال هجوم لقوات المهام الخاصة مدعومة بغطاء جوي في ريف الولاية.
ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرق البلاد وشمال العراق منذ يوليو 2015، بداعي هجوم الميليشيات على عناصر الأمن والجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم تركي على حزب العمال الكردستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.