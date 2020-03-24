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هجوم تركي على حزب العمال الكردستاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أنقرة

أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس تحييد ثلاثة أشخاص في إطار العمليات الأمنية المتواصلة ضد منظمة حزب العمال الكردستاني بولاية بتليس جنوب شرق البلاد، بداعي أنهم من العناصر الإرهابية، وقالت وكالة «الأناضول» إن العملية جاءت من خلال هجوم لقوات المهام الخاصة مدعومة بغطاء جوي في ريف الولاية.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرق البلاد وشمال العراق منذ يوليو 2015، بداعي هجوم الميليشيات على عناصر الأمن والجيش.