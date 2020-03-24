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«إتمام» يقدم خدماته للمطورين العقاريين عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد مركز خدمات المطورين «إتمام» استمرار تقديم خدماته عن بعد لجميع المستفيدين من مطورين عقاريين ومكاتب هندسية، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا.

وأتاح «إتمام» حزمة من الخدمات الالكترونية، لجميع المستفيدين من خدمات المركز في مواقع وجودهم دون الحاجة إلى زيارة فروعه الثلاثة في الرياض وجدة والدمام، وذلك عبر زيارة الموقع الرئيس .

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ويمكن للعملاء التسجيل في منصة «إتمام» ومعرفة الضوابط والاشتراطات ومتابعة الإجراءات الكترونيا، أو من خلال التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعية.

وتتجسد خدمات «إتمام» في منصته الالكترونية وتطبيق «وافي» عبر العديد من الخدمات كاعتماد المخططات وطلب رخص البناء، والاستفسار عن سريان الصك، وطلب الشراكة مع وزارة الإسكان، وطلب رخص البيع لمشروعات البيع على الخارطة «وافي».

ويؤكد مركز خدمات المطورين حرصه على تقديم الدعم اللازم للمطورين العقاريين، كما يدعو المطورين إلى الاطلاع على تفاصيل الخدمات من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» etmam_sa.