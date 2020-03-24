شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
فرضت أمانة منطقة الرياض غرامات بحدها الأعلى على 506 محلات تجارية بالرياض خالفت قرار الإغلاق الاحترازي.
وأوضحت أمانة الرياض في بيان أمس، أنها أغلقت 506 محلات تجارية مشمولة بقرارات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا ضمن نطاق مدينة الرياض خلال الأيام السبعة الماضية، وطبقت بحق المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، وأحالت الملاك إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبحسب البيان، تنوعت أنشطة المحلات المخالفة ما بين مقاه شعبية ومحلات حلاقة رجالية ومطاعم تقدم خدماتها داخل أروقتها ومراكز رياضية وصالات ترفيهية، وجرى التعامل معها وفق ما تقتضيه الأنظمة من تعليمات صارمة، لما تشكله تلك الأنشطة من خطورة على سلامة السكان في هذه المرحلة.
وينفذ مراقبو الأمانة جولات تفتيشية يومية لضمان امتثال المنشآت للتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، إلى جانب الاهتمام بجولات الإصحاح البيئي وما تشمله من تعقيم ورش المبيدات والعناية بنظافة الأماكن العامة ذات التردد السكاني المرتفع كالسوبر ماركت والصيدليات.
وتؤكد أمانة الرياض على كافة ملاك المنشآت التجارية بضرورة اتباع التعليمات والالتزام بها والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، متمنية السلامة والصحة للجميع.
مخالفو قرار الإغلاق الاحترازي بالرياض:
- التطبيق على 506 محلات تجارية
- إحالة الملاك إلى الجهات المختصة
- غرامات بحدها الأعلى
- إغلاق المحلات
- مقاه شعبية
- محلات حلاقة رجالية
- مطاعم تقدم خدماتها
- داخل أروقتها
- مراكز رياضية
- صالات ترفيهية
كانت هذه تفاصيل خبر غرامات بحدها الأعلى لـ 506 محلات تجارية بالرياض خالفت قرار الإغلاق الاحترازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.