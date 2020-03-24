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غرامات بحدها الأعلى لـ 506 محلات تجارية بالرياض خالفت قرار الإغلاق الاحترازي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فرضت أمانة منطقة الرياض غرامات بحدها الأعلى على 506 محلات تجارية بالرياض خالفت قرار الإغلاق الاحترازي.

وأوضحت أمانة الرياض في بيان أمس، أنها أغلقت 506 محلات تجارية مشمولة بقرارات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا ضمن نطاق مدينة الرياض خلال الأيام السبعة الماضية، وطبقت بحق المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، وأحالت الملاك إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وبحسب البيان، تنوعت أنشطة المحلات المخالفة ما بين مقاه شعبية ومحلات حلاقة رجالية ومطاعم تقدم خدماتها داخل أروقتها ومراكز رياضية وصالات ترفيهية، وجرى التعامل معها وفق ما تقتضيه الأنظمة من تعليمات صارمة، لما تشكله تلك الأنشطة من خطورة على سلامة السكان في هذه المرحلة.

وينفذ مراقبو الأمانة جولات تفتيشية يومية لضمان امتثال المنشآت للتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، إلى جانب الاهتمام بجولات الإصحاح البيئي وما تشمله من تعقيم ورش المبيدات والعناية بنظافة الأماكن العامة ذات التردد السكاني المرتفع كالسوبر ماركت والصيدليات.

وتؤكد أمانة الرياض على كافة ملاك المنشآت التجارية بضرورة اتباع التعليمات والالتزام بها والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، متمنية السلامة والصحة للجميع.

مخالفو قرار الإغلاق الاحترازي بالرياض:

التطبيق على 506 محلات تجارية

إحالة الملاك إلى الجهات المختصة

غرامات بحدها الأعلى

إغلاق المحلات