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مصر تمنع التجوال ليلا.. والسيسي: سنتصدى لأي تجاوزات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة

فيما أعلنت مصر أمس منع التجول الليلي في شوارعها بداية من اليوم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مجموعة التدابير الجديدة ملحة من أجل تقليل نسب الإصابة بفيروس كورونا، مشددا على أن السلطات تعتزم التصدي لأي محاولات للإخلال بها.

وكتب الرئيس المصري على حسابه عبر فيس بوك أن «الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أية محاولات للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون»، وأهاب بجموع المصريين «الالتزام الكامل بهذه الاجراءات» .

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وأقرت مصر منع التجول على الطرق العامة من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا بداية من اليوم، وتعليق جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال الساعات نفسها لمدة أسبوعين، وتعليق العمل بالمصالح الحكومية باستثناء المكاتب الصحية، وتمديد الإجازة الممنوحة للمدارس والتي تنتهي هذا الأسبوع، اسبوعين جديدين.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها وضعت كل أجهزتها في حالة تأهب قصوى، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس «كورونا»، وقالت في بيان إنها سارعت في وضع كافة أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكل متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام، وفقا لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.

وأوضحت أنه ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بالفيروس بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دور فعال في مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون أي معوقات.

وسجلت مصر أمس خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس و39 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 والإصابات إلى 366 .