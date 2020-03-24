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كورونا يضرب صحفيي العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بغداد

أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين أمس إصابة صحفيين عراقيين اثنين بفيروس «كورونا» أحدهما في مدينة النجف.

وسجلت محافظة النجف العراقية أمس 13 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا». وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة في أربيل مركز إقليم كردستان، مما يرفع عدد الإصابات في عموم الإقليم إلى 91 إصابة مؤكدة.

وشملت قائمة المصابين الجدد طفلا بعمر عام واحد، وآخر بعمر تسع سنوات، وثلاث نساء ورجلا واحدا.