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كورونا يضرب صحفيي العراق

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كورونا يضرب صحفيي العراق
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس - بغداد

أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين أمس إصابة صحفيين عراقيين اثنين بفيروس «كورونا» أحدهما في مدينة النجف.

وسجلت محافظة النجف العراقية أمس 13 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا». وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة في أربيل مركز إقليم كردستان، مما يرفع عدد الإصابات في عموم الإقليم إلى 91 إصابة مؤكدة.

وشملت قائمة المصابين الجدد طفلا بعمر عام واحد، وآخر بعمر تسع سنوات، وثلاث نساء ورجلا واحدا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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