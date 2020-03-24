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الأمن العام عن مخالفات منع التجول: محدودة جدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، أن جهات الأمن الأمنية المعنية والقطاعات المشاركة معها في جميع مناطق المملكة، باشرت تطبيق الأمر بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداء من أمس الأول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، والذي يستمر لمدة (21) يوما، وما أعلن من وزارة الداخلية من عقوبات بحق المخالفين له.

وأشاد بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم في الالتزام بذلك لمنع التجمعات التي تعد سببا مباشرا لنشر فيروس كورونا، مما يدعو إلى التفاؤل بالوصول إلى النتائج المأمولة.

وأوضح أن الجهات الأمنية باشرت تطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيرا إلى أن ما جرى رصده ومباشرته من مخالفات خلال اليوم الأول لمنع التجول، تعد محدودة جدا وتم التعامل معها في حينه.