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منظمة الصحة العالمية تدعو العشرين للتعاون لمواجهة كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس مجموعة العشرين للتنسيق والتعاون والالتزام السياسي لمكافحة وباء كوفيد 19 والعمل معا لرفع إنتاج معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين وعدالة توزيعها على الدول حسب الاحتياجات، مشيرا إلى أنه يتعين أن تكون حماية مقدمي الرعاية الصحية أولوية.

كما دعا غبريسوس إلى انضمام المزيد من الدول إلى تجارب التضامن التي انضمت إليها دول عدة، مشيرا إلى أنه كلما اتسعت دائرة تجارب الأدوية لعلاج الفيروس كلما توصل العالم إلى نتائج أسرع.

ووجه الشكر للدول التي أرسلت مساعدات للدول التي تعاني من ذروة الجائحة، وهو دليل كبير ونبيل على التضامن الدولي، مبينا أن الجائحة تتسارع، وأن الفيروس أصاب أكثر من 300 ألف شخص من كل دول العالم تقريبا. وذكر أن أول 100 ألف إصابة وقعت خلال 67 يوما، بينما وقعت الـ100 ألف الثانية خلال 12 يوما، وأخيرا الـ100 ألف الثالثة لم تستغرق الإصابة بها سوى 4 أيام.