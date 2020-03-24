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إعفاء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة من الآثار القانونية والمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض أعلنت وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع الجهات المختصة إتاحة الفرصة للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية لموسم عمرة 1441هـ التقدم للوزارة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة، وذلك بنهاية يوم السبت الرابع من شعبان 1441 الموافق 28 مارس 2020، وذلك عن طريق موقع الوزارة الالكتروني على الرابط التالي: eservices.haj.gov.sa.



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