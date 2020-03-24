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4859 جولة رقابية على المحلات بنجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران

نفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة خلال الأيام السبعة الماضية 4859 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.

كما نفذت 3089 جولة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، وتطهير 5156 موقعا بمشاركة 263 آلية و298 عاملا للرقابة والإصحاح البيئي و1217 عامل نظافة.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان أن الأمانة تواصل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار للتأكيد من توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأرصفة، وأجهزة الصرافات، ومحال بيع الغاز، والحاويات، إضافة إلى أماكن تجمعات العمالة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.