اختبارات الكترونية لكليتي ومعهدي الحرمين الشريفين قبل رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على مقترح وكالة الشؤون العلمية بالرئاسة بإقامة الاختبارات الالكترونية وإظهار نتائج الفصل الدراسي الحالي قبل رمضان المقبل.
واشتمل المقترح على إقامة الاختبارات النهائية وإظهار النتائج النهائية لكل من معهدي الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي إضافة إلى كليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث جاء هذا المقترح من قبل وكالة الشؤون العلمية والفكرية الذي ينص على إعلان النتائج قبل رمضان، بعد دراسة شاملة للخروج بما يراعي مصلحة الطلاب وتحصيلهم العلمي حسب ما تقتضيه المصلحة العامة .
ويأتي هذا القرار ضمن عدد من القرارات التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بكافة وكالاتها وإداراتها لمراعاة الظرف العام، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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