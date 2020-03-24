شكرا لقرائتكم خبر

أمانة الرياض تطلق مبادرة لتخصيص أوقات لتسوق كبار السن وذوي الإعاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_الرياض أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة لتخصيص أوقات لتسوق كبار السن وذوي الإعاقة بالتعاون مع عدد من الأسواق الكبرى داخل مدينة الرياض، وبما يسمح للحالات الخاصة بالحصول على احتياجاتهم بطريقة أسرع، وتجنيبهم أي زحام قد يهدد سلامتهم. وشملت المبادرة التعاون المشترك مع 5 أسواق كبرى منها الدانوب، وسبار، والسدحان، ولولو، وهايبر نستو، عبر 13 فرعا تغطي كافة مناطق مدينة الرياض، وإتاحة التسوق اليومي لكبار السن وذوي الإعاقة في السادسة صباحًا لمدة ساعتين، فيما عدا فروع هايبر لولو والتي ستكون الساعة السابعة صباحًا ولمدة ساعتين. وتعد المبادرة خطوة لتعزيز الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الأمانة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، واستشعارًا بالمسؤولية المجتمعية الملقاة على كافة الأطراف لتقديم الخدمات للمستفيدين، وفي نفس الوقت تقليل حدة التزاحم في ظل تطبيق حظر التجول اليومي من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض تطلق مبادرة لتخصيص أوقات لتسوق كبار السن وذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.