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إلزام شركات الشحن الجوي باشتراطات السلامة الصحية للوقاية من كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

ألزمت الهيئة العامة للطيران المدني شركات الشحن الجوي العاملة بالمطارات السعودية باشتراطات السلامة الصحية واتخاذ التدابير الصحية والوقائية كافة، بهدف ضمان استمرار عمليات الشحن والإمداد ووصول البضائع والمنتجات الضرورية وتدفق السلع إلى محطات الشحن الجوي بمطارات المملكة بكل سلامة وأمان، وذلك ضمن تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (19 COVID) في المطارات بالتنسيق مع وزارة الصحة.

كما ألزمت الهيئة الشركات أيضا، بإجراء عمليات التعقيم والتطهير بشكل مستمر في جميع محطات الشحن الجوي بالمطارات وتطبيق أعلى درجات الوقاية وفقا لمعايير السلامة والصحة العالمية، بالإضافة إلى توفير المعقمات الصحية وتوزيع الأدوات الوقائية لجميع العاملين ومرتادي المحطات.

واتخذت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية للشحن الجوي، خطوات استباقية لضمان استمرارية جميع عمليات الشحن والإمداد ووصول السلع والمنتجات الضرورية بما في ذلك المعدات الطبية والأدوية والمواد الغذائية، وتعمل الشركة على أساس القرارات والتعليمات والتوجيهات الرسمية بحيث تضمن التوافق بين تلبية الاحتياجات الإنسانية وحماية السلامة العامة، كما ستستمر جميع رحلات الشحن إلى جميع المحطات، والعمل في هذه المحطات يجري كما هو مقرر من أجل التخفيف من تأثير التعليق المفروض، وأدى قرار تعليق رحلات الركاب كإجراء وقائي إلى تشغيل السعودية للشحن عددا من رحلات الشحن الإضافية إلى محطات إضافية أخرى، كما ستستمر رحلات الشحن في العمل على أساس إنساني وتجاري وتغطي بعض الموانئ التجارية والآمنة ومحطات الشحن الرئيسة حول العالم.

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وحرصت الخطوط السعودية للشحن الجوي على ضمان استمرار السياسات السعرية بدون تغيير ضمن التكلفة التشغيلية بهدف استمرار الإمداد إلى المملكة، كما سيرت 300 رحلة شحن جوي من وإلى مختلف دول العالم لإيصال البضائع والشحنات، وبطاقة إجمالية وصلت لنحو 14 مليون كجم منذ مطلع مارس الحالي، وهو ما يشكل معدلا تشغيليا عاليا قياسا بالفترة الحالية والظروف التي تعاني منها كثير من الأسواق العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبينت الهيئة أن من الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية العاملة بالمطارات، توعية العاملين بها والقوى العاملة في الشركات الخارجية المرتبطة بعمليات الشحن الجوي بطرق الوقاية من الفيروس، علاوة على ترجمة جميع حملات سلامة التوعوية إلى اللغة الأردية، كما عملت على وضع نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية والحرص على تجنب الأسطح المشتركة وإزالة أجهزة الترفيه من جميع المناطق، وتفعيل نظام العمل عن بعد للإدارات العامة بها.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن استمرار العمل في استقبال بضائع الشحن الجوي على مدار الساعة في جميع مطارات المملكة، ودعت كل شركات الشحن الجوي لضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات السعودية واتباع الإرشادات الصحية المتبعة للوقاية من الفيروس.

الإجراءات تضمنت: