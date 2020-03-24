، ‫بالصور.. وعي السكان يُسهم في نجاح منع التجول في "وادي الدواسر" ،

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تصوير: محمد آل مسحل: أسهم الوعي الكامل لسكان محافظة وادي الدواسر، بتوجيهات الدولة والتقيد بتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية؛ وذلك بإشراف مباشر من المحافظ فهد المسعود، في دعم جهود القيادة لإنجاح خطة منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك بعد تنفيذه ولمدة 21 يومًا.
ووثقت عدسة "الخليج 365" انتشار ووجود قيادات الأجهزة الأمنية في وادي الدواسر، من الغرب وحتى ما بعد البوابة الشرقية للمحافظة؛ لمتابعة وتنفيذ الخطة المعدة لتطبيق الأمر السامي، والذي يهدف ويحث الجميع على البقاء بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة والبعد عن أي تجمعات، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع من تفشي كورونا "كوليد-19".
ورصدت ميدانيًا تمركز قوة الطوارئ الخاصة بوادي الدواسر، والتي تظهر لأول مرة في الأوقات الحرجة بكوكبة من ضباط وصف ضباط وجنود من قوة المحافظة تحت إشراف قائد القوة العقيد حسين الشهراني، تزامن ذلك مع انتشار لأفراد دوريات الأمن والمرور والبحث وفرق المهام ومكافحة المخدرات والقوة الخاصة لأمن الطرق، بإشراف من مدير شرطة محافظة وادي الدواسر رئيس اللجنة الأمنية الفرعية العقيد فهد بن عائد العتيبي.
وأظهرت الصور خلو الطريق الرئيس شريان المحافظة الوحيد الذي يربط العاصمة بعدة مناطق إدارية من المارة والمسافرين عدا الفرق الأمنية السرية، وسط تقيد واعتزاز المواطنين بما يقدمه رجال الأمن بعد أمر الملك سلمان بمنع التجول.
وكانت وزارة الداخلية أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا، مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.
فيروس كورونا الجديد حظر التجول
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 10:00 PM
عدسة "الخليج 365" وثقت انتشار ووجود قيادات الأجهزة الأمنية بالمحافظةبالصور.. وعي السكان يُسهم في نجاح منع التجول في "وادي الدواسر"
تصوير: محمد آل مسحل: أسهم الوعي الكامل لسكان محافظة وادي الدواسر، بتوجيهات الدولة والتقيد بتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية؛ وذلك بإشراف مباشر من المحافظ فهد المسعود، في دعم جهود القيادة لإنجاح خطة منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك بعد تنفيذه ولمدة 21 يومًا.
ووثقت عدسة "الخليج 365" انتشار ووجود قيادات الأجهزة الأمنية في وادي الدواسر، من الغرب وحتى ما بعد البوابة الشرقية للمحافظة؛ لمتابعة وتنفيذ الخطة المعدة لتطبيق الأمر السامي، والذي يهدف ويحث الجميع على البقاء بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة والبعد عن أي تجمعات، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع من تفشي كورونا "كوليد-19".
ورصدت ميدانيًا تمركز قوة الطوارئ الخاصة بوادي الدواسر، والتي تظهر لأول مرة في الأوقات الحرجة بكوكبة من ضباط وصف ضباط وجنود من قوة المحافظة تحت إشراف قائد القوة العقيد حسين الشهراني، تزامن ذلك مع انتشار لأفراد دوريات الأمن والمرور والبحث وفرق المهام ومكافحة المخدرات والقوة الخاصة لأمن الطرق، بإشراف من مدير شرطة محافظة وادي الدواسر رئيس اللجنة الأمنية الفرعية العقيد فهد بن عائد العتيبي.
وأظهرت الصور خلو الطريق الرئيس شريان المحافظة الوحيد الذي يربط العاصمة بعدة مناطق إدارية من المارة والمسافرين عدا الفرق الأمنية السرية، وسط تقيد واعتزاز المواطنين بما يقدمه رجال الأمن بعد أمر الملك سلمان بمنع التجول.
وكانت وزارة الداخلية أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا، مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.
، بالصور.. وعي السكان يُسهم في نجاح منع التجول في "وادي الدواسر" ،
المصدر : الخليج 365
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