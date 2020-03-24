، بدعوة من السعودية.. "بوتين" يشارك بقمة طارئة لمجموعة العشرين الخميس المقبل ،

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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك يوم الخميس المقبل في قمة طارئة لمجموعة العشرين، تُعقد عبر الإنترنت بدعوة من السعودية التي تترأس مجموعة العشرين بالدورة الحالية.
وفي التفاصيل، اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في اجتماع افتراضي، دعت له الرياض، وعُقد في وقت سابق، على مراقبة وباء فيروس كورونا عن كثب، بما يشمل تأثيراته على الأسواق والأوضاع الاقتصادية.
وأكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للمجموعة في بيان الاثنين الماضي الإعداد لقمة افتراضية لقادة دول المجموعة برئاسة السعودية خلال أيام قليلة.
وبحث الوزراء المجتمعون دور صندوق النقد والبنك الدوليَّيْن وجهات الإقراض الثنائي ومتعدد الأطراف في معالجة مخاطر الديون المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.
واتفقوا على مراقبة وباء فيروس كورونا عن كثب، بما يشمل تأثيراته على الأسواق والأوضاع الاقتصادية، وعلى وضع خطة عمل مشتركة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، تتضمن إجراءات فردية وجماعية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة طارئة لمجموعة العشرين قمة المجموعة العشرين في الرياض فيروس كورونا الجديد
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 09:50 PM
بعد اجتماع افتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمراقبة تأثيرات كورونابدعوة من السعودية.. "بوتين" يشارك بقمة طارئة لمجموعة العشرين الخميس المقبل
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك يوم الخميس المقبل في قمة طارئة لمجموعة العشرين، تُعقد عبر الإنترنت بدعوة من السعودية التي تترأس مجموعة العشرين بالدورة الحالية.
وفي التفاصيل، اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في اجتماع افتراضي، دعت له الرياض، وعُقد في وقت سابق، على مراقبة وباء فيروس كورونا عن كثب، بما يشمل تأثيراته على الأسواق والأوضاع الاقتصادية.
وأكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للمجموعة في بيان الاثنين الماضي الإعداد لقمة افتراضية لقادة دول المجموعة برئاسة السعودية خلال أيام قليلة.
وبحث الوزراء المجتمعون دور صندوق النقد والبنك الدوليَّيْن وجهات الإقراض الثنائي ومتعدد الأطراف في معالجة مخاطر الديون المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.
واتفقوا على مراقبة وباء فيروس كورونا عن كثب، بما يشمل تأثيراته على الأسواق والأوضاع الاقتصادية، وعلى وضع خطة عمل مشتركة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، تتضمن إجراءات فردية وجماعية.
، بدعوة من السعودية.. "بوتين" يشارك بقمة طارئة لمجموعة العشرين الخميس المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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