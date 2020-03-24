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سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس كوريا الجنوبية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، اليوم، من فخامة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

وتم خلال الاتصال التأكيد على متانة العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتمنيات الصادقة للمملكة وكوريا الجنوبية للنجاح في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

ورحب فخامته بمبادرة المملكة بدعوتها لعقد قمة طارئة لقادة مجموعة العشرين لبحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وآثاره الإنسانية والاقتصادية.

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