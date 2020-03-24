شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة للمواطنين: التزامكم بمنع التجوال دليل وعليكم وحرصكم على سلامة الجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت ‏‎النيابة العامة، على جميع المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بقرار منع التجول.

ونشرت تغريدة عبر موقع «تويتر»، فيها: «القرار بيدك، استشعارك بمسؤولية البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، دليل وعيك وحرصك على سلامتك وسلامة من تحب».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا، انطلاقًا مما يوليه خادم الحرمين، من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.