شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تخصص مواعيدا محددة لتسوق الكبار وذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تخصص أمانة منطقة الرياض أوقات محددة لتسوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة فقط خدمة لهم، لتجنيبهم أي زحام قد يهدد سلامتهم.

ويأتي ذلك بالتعاون مع بعض الأسواق الغذائية الكبرى، وضمن إجراءاتها الاحترازية من فيروس ‎كورونا، كالتالي:

- لولو هايبر: من ٧ إلى ٩ صباحا، بجميع الفروع

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- أسواق سبار: من ٦ إلى ٨ صباحا، بطريق الدمام حي المونسية

- نستو: من ٦ إلى ٨ صباحا، قطار مول وفي البطحاء حي المرقب، وفي الملز بحي الملز

- أسواق السدحان: من ٦ إلى ٨ صباحا، بفرع شبرا شارع عائشة

- الدنوب: من ٦ إلى ٨ صباحا، في حياة مول، وبانوراما مول، وقرطبة شارع سعيد بن زياد، والتخصصي شارع التخصصي