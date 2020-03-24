شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شخص يشرب من زجاجة مياه داخل متجر قبل عرضها للبيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، شخص يشرب من زجاجة مياه داخل متجر قبل عرضها للبيع.

ولم يتبين من الفيديو وضح كاميرات مراقبة في المحل، حيث طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التأكد أن هذا الفيديو قديم أم حديث.

ويأتي ذلك في ظل اتخاذ المملكة لعدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس " كورونا ".