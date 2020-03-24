شاهد.. شخص يشرب من زجاجة مياه داخل متجر قبل عرضها للبيع

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، شخص يشرب من زجاجة مياه داخل متجر قبل عرضها للبيع.
ولم يتبين من الفيديو وضح كاميرات مراقبة في المحل، حيث طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التأكد أن هذا الفيديو قديم أم حديث.
ويأتي ذلك في ظل اتخاذ المملكة لعدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس " كورونا ".
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