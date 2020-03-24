شكرا لمتابعة خبر عن مدرسة أهلية تنهي عقد معلمين اثنين بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أنهت مدرسة أهلية بمكة المكرمة، عقد معلمين فيها، بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، وعزت ذلك الإجراء إلى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأظهرت نسخة من إنهاء عقد اثنين من المعلمين في مدرسة أهلية بمكة المكرمة أن أحدهما معلم وهو شاب سعودي لم يمر ستة أشهر على زواجه،

وطالب المسؤولين في وزارة التعليم بضرورة التحقيق مع المدرسة الأهلية المنتسب إليها منذ فترة ليست بالقصيرة، لافتاً إلى أنه تلقى عقد إنهاء عمله بذات المدرسة اليوم بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.