شكرا لمتابعة خبر عن الإطاحة بشباب تباهوا بخرقهم قرار منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

بعدما نشرت "صدى" مقطع فيديو لشباب يتباهون بخرق قرار منع التجول، وكذلك توجيه النيابة العامة بالقبض عليهم، فقد تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بهم.

ونشرت “صدى” مقطع فيديو، يكشف تعمُّد عددًا من الشباب بخرق قرار منع التجوال، إذ قاموا بتصوير المقطع للتباهي بذلك، دون خوف من العقوبات المنتظرة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تجول أشخاص أثناء فترة المنع، والاستهزاء بدور رجال الأمن، وتصوير الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة بالرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم(مواطنون و زائر من جنسية عربية) جميعهم بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

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وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة قد صّح بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام بمقطع فيديو متداول لمجموعة من الشباب سعوديي الجنسية ومقطع آخر لشخص مقيم يظهر محتواها خرقهم للأمر الملكي بمنع التجول وتصوير ذلك والتباهي به ونشره وتداوله، وبناءً على ما تقضيه المصلحة العامة فقد صدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكورين، والقيام بإجراءات البحث والتحري عن المذكورين وفقاً للمواد ( ٢٤، ٢٧، ٢٨) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة .

وبيّن المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه، فضلاً عما فيه من إذكاء لروح التحريض والتقليد ومخاطبة بما يزين سلوكاً مضراً بالأمن الصحي للمجتمع .

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزيّن بأخلاقيات المواطنة المثالية بالامتثال الأكمل لأمر خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بمنع التجول، حرصاً على سلامة وصحة الجميع، والنأي بالنفس عن مغبة الانخراط في مساءلة الحزائية مغلظة تجاه هذه السلوكيات.

وكان بعض المواطنين والنشطاء، قد طالبوا بسرعة القبض على الشبان وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.